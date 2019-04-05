AB kritik kararı 10 Nisan’da verecek

Avrupa Komisyonu, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma maddesi olan 50’nci Madde’nin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın 10 Nisan’da düzenlenecek olan Komisyon toplantısında verileceğini duyurdu

AB kritik kararı 10 Nisan’da verecek
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KOMİSYON, karara ilişkin başka bir açıklama yapmazken, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, şimdiye kadar bir kez ertelenen Brexit’in Birleşik Krallık’ın Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmadan AB’den ayrılması için son gün olan 30 Haziran’a ertelenmesini talep etmişti. Brüksel’in, söz konusu süreci bir yıla kadar erteleyebileceği fakat bu durumda Birleşik Krallık’ın söz konusu parlamento seçimlerine katılması gerektiği belirtilirken, medyada yer alan çeşitli haberler bütün AB liderlerinin söz konusu ertelemeyi desteklemeyebileceğini öne sürdü.

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