AB komisyonu başkanı belli oldu

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı

AB komisyonu başkanı belli oldu
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FRANSA'NIN Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu'nda yapılan  oylamada AB Komisyonu Başkanlığına von der Leyen'in atanması kabul edildi.  Oylamada 383 "evet" ve 327 "hayır" oyu kullanırken, 22 milletvekili çekimser  kaldı.
AB üyesi ülke liderleri, uzun pazarlıklar sonucu AB Komisyonu  Başkanlığına von der Leyen'in atanmasını önermişti.
 
AB Komisyonu Başkanlığını yürütecek ilk kadın Leyen
 
Leyen, AB Komisyonu Başkanlığına atanan ilk kadın oldu.
 
Siyasete 43 yaşında atılan ve Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı  olan Leyen, bu görevi 2013'ten bu yana yürütüyordu.
 
Belçika doğumlu, 13 yaşında Almanya'ya taşınan 61 yaşındaki Leyen,  Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU)  üyesi.
 
CDU ise AP'deki birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP)  bünyesinde faaliyet gösteriyor.
 
"Avrupa ordusu" kurulması çağrısında bulunan Leyen hakkında ofisinde  uzun süredir bakanlık personeli olmayan danışmanlar çalıştırdığı gerekçesiyle  soruşturma bulunuyor.
 
Hanover Tıp Fakültesi mezunu, 7 çocuk annesi Leyen, Almanca, Fransızca  ve İngilizce biliyor.
 
AB yapısı içinde yasama sürecini başlatan, ayrıca birliğin yürütme  organı olarak müktesebatını, bütçesini ve programlarını uygulamaktan ve idari  denetimden sorumlu kurum olan AB Komisyonu Başkanlığı önemli koltukların başında  yer alıyor.
 
Komisyonda, komiserlerin yanı sıra AB görevlilerinden oluşan yaklaşık  25 bin kişilik idari teşkilat da bulunuyor.
 
Mevcut AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev  süresi 31 Ekim'de sona eriyor. Leyen'in 1 Kasım'da göreve başlaması  bekleniyor.
 

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 21:02
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