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AB iyice karışıyor! O ülke de harekete geçti

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard, İsviçre ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini netleştirmek için referandum düzenlenmesinin faydalı olacağını söyledi

AB iyice karışıyor! O ülke de harekete geçti

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard, İsviçre ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini netleştirmek için referandum düzenlenmesinin faydalı olacağını söyledi

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:23
AB iyice karışıyor! O ülke de harekete geçti
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İSVİÇRE Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkisini netleştirmek için bir referandum düzenlenmesinin faydalı olacağını ifade etti. Leuthard, ''Avrupa ile ilişkilerimizi netleştirmemiz ve hangi yöne doğru gittiğimizi bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda bir referandum oldukça faydalı olacaktır'' şeklinde konuştu.
  
İngiltere'nin AB'den çıkma görüşmelerinin başlaması ve AB üyeleriyle ticaret ilişkilerinin yeni şeklini görüşmeye başlamasıyla İsviçre ile Brüksel arasında gerginlikler yaşanmaya başlamıştı. Bununla birlikte, İsviçre'nin, üyesi olmadığı AB ile yeni tür bir ticari ilişki geliştirilmesinden yana olduğu biliniyor.
 
İsviçre, AB'nin İsviçre ticaretinin yaklaşık üçte ikisini oluşturması nedeniyle blokun tek pazarına daha fazla erişebilmek için bir AB anlaşması yapmak istiyor. İsviçre ve AB ilişkisine dair yeni bir çerçeve belirlenmesi adına yürütülen müzakereler dahilinde İsviçre, AB ile yapılmış olan 100'den fazla ikili anlaşmanın yeniden düzenlenmesini istiyor.
 
AB ile yapılan görüşmeler sonucunda, İsviçre Kasım ayında AB bütçesine olan katkısını arttırmayı kabul etmişti. Aynı kapsamda, İsviçre'nin ihracatı için kritik önem arz eden, birliğin ortak pazarına erişimin arttırılması karşılığında, İsviçre'nin ilgili AB yasalarını benimsemesi sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
IsviçreKonfederasyonDoris LeuthardAvrupa Birliği
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