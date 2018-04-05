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AB, Facebook ile "skandalı" görüşecek

Avrupa Birliği (AB), Facebook'un kullanıcılarının verilerini üçüncü kişilerle paylaşmış olabileceğinin kabul edilemez olduğunu, iddialara ilişkin şirketle üst düzey görüşmelerin yapılmasının planlandığını bildirdi

AB, Facebook ile "skandalı" görüşecek

Avrupa Birliği (AB), Facebook'un kullanıcılarının verilerini üçüncü kişilerle paylaşmış olabileceğinin kabul edilemez olduğunu, iddialara ilişkin şirketle üst düzey görüşmelerin yapılmasının planlandığını bildirdi

05 Nisan 2018 Perşembe 19:35
AB, Facebook ile "skandalı" görüşecek
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AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Komisyonun Adaletten Sorumlu  Üyesi Vera Jourova'nın Facebook ile irtibat halinde olduğu ve şirketle üst düzey  görüşmelerin yapılmasının planlandığı belirtildi.
 
Açıklamada, "AB Komisyonu için Facebook kullanıcılarının verilerine  izinsiz ulaşılması ve paylaşılması kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.
 
Öte yandan açıklamada, AB'nin konuya ilişkin açıklanan soruşturmaları  yakından takip edeceği vurgulandı.
 
87 milyon kullanıcının bilgisi paylaşılmış olabilir
 
Facebook'un Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mike Schroepfer, kamuoyuna  tahmini 50 milyon olarak açıklanan rakamın 87 milyon kadar olabileceğini  duyurmuştu.
 
ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışan  Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini  usulsüz kullandığının ortaya çıkması, sosyal medya platformuna yönelik  eleştirileri artırmıştı.
 
Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, verilerin usulsüz  kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg, bu skandala ilişkin 11  Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonunda ifade verecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğFacebook
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