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AB dönem başkanından skandal sözler!

AB dönem başkanı ve Slovakya Başbakanı Robert Fico kendisine yolsuzuk hakkında soru sorulunca gazetecilere ağza alınmayacak küfürler etti

AB dönem başkanından skandal sözler!

AB dönem başkanı ve Slovakya Başbakanı Robert Fico kendisine yolsuzuk hakkında soru sorulunca gazetecilere ağza alınmayacak küfürler etti

25 Kasım 2016 Cuma 13:16
AB dönem başkanından skandal sözler!
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FİCO'YA gazeteci Zuzana Hlavkova ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından Slovakya'nın AB dönem başkanlığı döneminde kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı suçlamaları soruldu. 
'SLOVAK KARŞITI O.…LAR' 
Sorulara çok sinirlenen Fico "İçinizden bazıları çok pis ve Slovak karşıtı olan o.…lar, bu sözlerimin de arkasındayım. Sizler bilgilendirmiyorsunuz, sadece hükümetle savaşıyorsunuz" dedi. Fico bu iddiaların Slovakya'nın AB dönem başkanlığını lekelemek için saldırı olduğunu söyledi. Slovakya'nın AB dönem başkanlığı aralıkta sona eriyor. 
Hlavkova, Slovakya'nın AB dönem başkanlığı için kültürel organizasyonlar düzenlemekle görevli olan dışişleri bakanlığı bünyesindeki ekibin bir parçasıydı. Hlavkova pazartesi günü Uluslararası Şeffaflık Örgütü ile birlikte bir basın toplantısı yaptı. Slovak gazeteci, şubattaki bir tören için üstlerinin kamu ihalesinden kaçınması ve organizasyon içim Fico'nun sosyal demokrat eğilimli partisi Smer'e yakın bir kurumla çalışması konusunda baskı yaptıklarını söyledi. Gazeteci ayrıca temmuzda dönem başkanlığının başlangıcını kutlamak için yapılan konserin de kamu ihaleleri yapılmadan organize edildiğini ve konser harcamalarının kasıtlı olarak yüksek gösterildiğini duyurdu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 'sahte kamu ihalelerinin' ciddi bir suç olduğunu belirterek konu hakkında Slovakyalı denetleme kurumlarından olayın soruşturulmasını istediğini açıkladı.
 
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Anahtar Kelimeler:
ABFicoZuzana Hlavkova Ve Uluslararası Şeffaflık ÖrgütüSlovakya
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