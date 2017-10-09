Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
101108
ALTIN
153.956
DOLAR
3.7351
STERLİN
4.9064
EURO
4.3845
10 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Ekim 2017 Alanya -...
Flakka uyuşturucusu nedir? Zombi hapı olduğu doğru mu?
Flakka'nın zombi hapı olduğu doğru...
Göz rengi değiştirme operasyonu çok tehlikeli!
Göz rengi değiştirme operasyonu çok...
banner468

AB'den skandal! Türkiye'nin talebi reddedildi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye'nin Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek amacıyla sunduğu acil görüşme talebinin reddedildiğini duyurdu

AB'den skandal! Türkiye'nin talebi reddedildi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye'nin Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek amacıyla sunduğu acil görüşme talebinin reddedildiğini duyurdu

09 Ekim 2017 Pazartesi 17:41
AB'den skandal! Türkiye'nin talebi reddedildi
banner404

STRAZBURG'daki AKPM Genel Kurulunun açılışında gündeme dair öneriler ve teklifleri dile getiren AKPM Geçici Başkanı Sir Roger Gale, Türk heyeti tarafından verilen Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu ağır insani duruma yönelik acil görüşme talebinin reddedildiğini kaydetti. 
AKPM Başkanlık Divanının sabah yapılan toplantısında, bu teklifin ele alındığını ve acil gündemde tartışılmaması kararı alındığını belirten Gale, divanın kararını Genel Kurula bildirdikten sonra, karara itiraz olup olmadığını sordu. 
Gale, Genel Kurulda alınan karara yönelik itiraz çıkmayınca, acil görüşme talebinin reddedildiği açıklandı. 
Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin zulmünden kaçan Arakanlı Müslümanların durumunun, AKPM Genel Kurulunda ele alınarak tartışılması amaçlanıyordu. 
Öte yandan, AKPM Genel Kurulu, Katalonya referandumu ve Ukrayna'nın yeni eğitim yasası konularının acil gündeme alınarak görüşülmesi teklifini kabul etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AkpmAvrupa Konseyi Parlamenter MeclisiSir Roger Gale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gün boyu oyun oynayan kadın kör oldu!
Gün boyu oyun oynayan kadın kör oldu!
NATO, Rusya'ya karşı harekete geçiyor!
NATO, Rusya'ya karşı harekete geçiyor!
Üç ülkeden ABD'ye flaş çağrı!
Üç ülkeden ABD'ye flaş çağrı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim