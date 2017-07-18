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AB'den Libya'ya şişme bot yasağı

Akdeniz'den Avrupa'ya göçmen akınının önüne geçmeyi amaçlayan AB, üye ülkelerin Libya'ya şişme bot ve tekne motoru satışını yasaklayabilmesi konusunda anlaştı

AB'den Libya'ya şişme bot yasağı

Akdeniz'den Avrupa'ya göçmen akınının önüne geçmeyi amaçlayan AB, üye ülkelerin Libya'ya şişme bot ve tekne motoru satışını yasaklayabilmesi konusunda anlaştı

18 Temmuz 2017 Salı 15:39
AB'den Libya'ya şişme bot yasağı
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BRÜKSEL'DE bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Libya'ya şişme bot ve tekne motoru satışına sınırlama getirilebilmesi için mutabakata vardı.Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre, AB üyesi ülkeler, söz konusu bot ve motorların "insan Kaçakçılarınca kullanılacağına kanaat getirmek için haklı gerekçelere sahip oldukları" takdirde, Libya'ya ihraç edilmelerini yasaklayabilecekler.Başarı şansı düşükAçıklamada, alınan önlemin AB'den transit geçiş yaparak Libya'ya giden ürünleri de kapsadığı ancak balıkçılar gibi meşru ihtiyaç sahiplerini içermediği belirtildi. Ancak hem balıkçıların bu yasaktan etkilenmemeleri, hem de Libya'nın komşu ülkelerden şişme bot ve tekne motoru sağlamaya devam edebilecek olması, AB tarafından getirilen yaptırımın başarıya ulaşma şansını düşürüyor.Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, sene başından bu yana kaçak yollarla Akdeniz'i geçen 100 bini aşkın göçmenin yüzde 84'i bot ya da tekneyle Libya'dan İtalya'ya ulaştı. Bu güzergâhta gerçekleşen ve güvenlik açısından hayati derecede tehlikeli olan kaçak geçişler, son haftalarda ise yoğunlaştı.

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Son Güncelleme: 18.07.2017 15:43
Anahtar Kelimeler:
LibyaAvrupaAvrupa BirliğiABİtalyaGöçmenMülteciAkdenizFaciaBirleşmiş MilletlerUluslararası Göç Örgütü
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