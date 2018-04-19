Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!

AB'de kimlik kartlarına parmak izi gelebilir

Komisyon, AB vatandaşlarının kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesini önerdi

AB'de kimlik kartlarına parmak izi gelebilir

Komisyon, AB vatandaşlarının kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesini önerdi

19 Nisan 2018 Perşembe 08:34
AB'de kimlik kartlarına parmak izi gelebilir
banner404

Avrupa Birliği (AB), kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. AB Komisyonunun hazırladığı düzenleme teklifine göre, birlik içinde artırılan güvenlik önlemleri doğrultusunda kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulaması hayata geçirilecek. Teklif, AB üyesi vatandaşların kimlik kartlarına, parmak izi ve diğer biyometrik verilerin dahil edilmesini içeriyor. Böylece sahte belge kullanımının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Komisyonun sunduğu diğer bir teklifte ise yetkililerin AB vatandaşlarının banka hesap bilgilerine ulaşmasını kolaylaştıracak düzenlemelere yer verildi. Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak. Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AB VatandaşlarıABde Kimlik Kartlarına Parmak Izi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO'da Türkiye'ye üst düzey görev
NATO'da Türkiye'ye üst düzey görev
Dünyanın en küçüğü! Soçi'de sergilendi
Dünyanın en küçüğü! Soçi'de sergilendi
AP'den Facebook'a çağrı
AP'den Facebook'a çağrı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim