İTALYAN Il Messaggero gazetesine konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, İspanya ve İtalya'daki gelişmeleri değerlendirdi.



Katalonya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve durumun giderek ciddileştiğini belirten Tajani, Katalonya'nın bağımsızlık isteğinin İspanya hukuku ve anayasasına aykırı olduğunu vurguladı.

"AB BÖLÜNMEKTEN KORKMALI"



Tajani, "AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin hepsi Katalonya'nın bağımsızlık girişimini desteklemeyeceğini açıkça belirtiyor." ifadelerini kullandı.



İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde olmasına rağmen bu konuda AB'yle hareket ettiğini kaydeden Tajani, İngiltere'nin de Katalonya'nın bağımsızlığını tanımayacağını hatırlattı.



Katalonya referandumunda gördüğü bazı sahnelerden rahatsızlık duyduğunu belirten Tajani, İspanya'nın milyonlarca vatandaşın kararlılığıyla kurulmuş bir demokrasi olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret etti.



"İTALYA'DA DURUM FARKLI"



İtalya'da Lombardiya ve Veneto bölgelerinde düzenlenen referandumun Katalonya'dan farklı olduğunu kaydeden Tajani, "Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki referandumlar yasa dışı değil. Katalonya referandumu yasa dışıydı. Katalanlar bağımsızlık istiyor. Lombardiya ve Veneto bölgesi sadece daha fazla özerklik istiyor." değerlendirmesinde bulundu.



İtalya'nın ekonomik açıdan zengin bölgelerinden Lombardiya ve Veneto'da merkezi yönetimden daha geniş haklar almayı danışmak üzere dün referandum yapılmıştı.