Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107303
ALTIN
153.155
DOLAR
3.7141
STERLİN
4.9033
EURO
4.3677
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular mı tüketti?
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular...
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
banner468

'AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor'

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Katalonya'daki bağımsızlık girişimini hiçbir Avrupa Birliği ülkesinin tanımak istemediğini belirterek "AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor." dedi

'AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor'

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Katalonya'daki bağımsızlık girişimini hiçbir Avrupa Birliği ülkesinin tanımak istemediğini belirterek "AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor." dedi

23 Ekim 2017 Pazartesi 18:59
'AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor'
banner404

İTALYAN Il Messaggero gazetesine konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, İspanya ve İtalya'daki gelişmeleri değerlendirdi.
 
Katalonya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve durumun giderek ciddileştiğini belirten Tajani, Katalonya'nın bağımsızlık isteğinin İspanya hukuku ve anayasasına aykırı olduğunu vurguladı.
"AB BÖLÜNMEKTEN KORKMALI"
 
Tajani, "AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin hepsi Katalonya'nın bağımsızlık girişimini desteklemeyeceğini açıkça belirtiyor." ifadelerini kullandı.
 
İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde olmasına rağmen bu konuda AB'yle hareket ettiğini kaydeden Tajani, İngiltere'nin de Katalonya'nın bağımsızlığını tanımayacağını hatırlattı.
 
Katalonya referandumunda gördüğü bazı sahnelerden rahatsızlık duyduğunu belirten Tajani, İspanya'nın milyonlarca vatandaşın kararlılığıyla kurulmuş bir demokrasi olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret etti.
 
"İTALYA'DA DURUM FARKLI"
 
İtalya'da Lombardiya ve Veneto bölgelerinde düzenlenen referandumun Katalonya'dan farklı olduğunu kaydeden Tajani, "Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki referandumlar yasa dışı değil. Katalonya referandumu yasa dışıydı. Katalanlar bağımsızlık istiyor. Lombardiya ve Veneto bölgesi sadece daha fazla özerklik istiyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
İtalya'nın ekonomik açıdan zengin bölgelerinden Lombardiya ve Veneto'da merkezi yönetimden daha geniş haklar almayı danışmak üzere dün referandum yapılmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuAntonio TajaniKatalonyaAp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barzani'ye çok pahalıya patladı: İtiraf geldi
Barzani'ye çok pahalıya patladı: İtiraf geldi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim