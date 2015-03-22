92 yaşındaki kapıcıdan şok miras

ÇEVRESİNDE

fakir biri olarak bilinen Ronald Read 25 yıl bir benzincide çalışmış. Son 17 yıldır da kapıcılık yaparak geçimini sağlamış. Avukatı onun çok tutumlu olduğunu, yırtılan bir giysisini bile atmayıp çengelli iğnelerle tutturarak giyinmeye devam ettiğini söylüyor.