92 yaşındaki kapıcıdan şok miras

ÇEVRESİNDE fakir biri olarak bilinen Ronald Read 25 yıl bir benzincide çalışmış. Son 17 yıldır da kapıcılık yaparak geçimini sağlamış. Avukatı onun çok tutumlu olduğunu, yırtılan bir giysisini bile atmayıp çengelli iğnelerle tutturarak giyinmeye devam ettiğini söylüyor.
Ronald Read’ın milyoner olduğunu ancak bunu kimsenin bilmediğini belirten avukat "Borsaya yaptığı yatırımlar zamanla çok kazanç getirdi. Çok akıllı bir yatırımcı olduğu öldükten sonra ortaya çıktı. Oldukça tutumlu biriydi. Park parası vermemek için şehirde Otomobil bile kullanmıyordu." dedi. Tek varisinin Philip Brown adında bir üvey oğlu olduğu öğrenilen Read’ın servetinden Philip’e bırakıp bırakmadığı ise bilinmiyor.
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Son Güncelleme: 22.03.2015 17:02