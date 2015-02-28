92 liralık kargodan servet çıktı

ABD’NİN New York kentindeki bir kargo şirketinde bir paketi açan görevliler, büyük bir sürprizle karşılaştı. Görevliler, kargoda eski bir tablonun olduğunu gördü. Kendilerine bilgi verilen Fransız yetkililer, New York'a giderek tablonun sahte olup olmadığını tespit etti. Söz konusu tablonun, Picasso'nun 1911'de yaptığı "Kuaför" adlı eser olduğu anlaşıldı. Ünlü tablo, 2001'de Paris'teki Modern Sanat Müzesi’nden çalınmıştı. Tablonun Mayıs'ta tekrar sergilenmesi hedefleniyor.

2.5 milyon dolar değerindeki tablonun sıradan bir kargoymuş gibi Belçika'dan ABD’ye gönderildiği tespit edildi. Kargonun değeri de 37 dolar olarak ibraz edildi