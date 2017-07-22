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9 yaşındaki çocuk keşfiyle bilim dünyasını sarstı!

ABD'nin New Mexico Eyaleti'nde yaşınan Jude Sparks isimli çocuk, 1.2 milyon yaşındaki bir fosili keşfetti

9 yaşındaki çocuk keşfiyle bilim dünyasını sarstı!

ABD'nin New Mexico Eyaleti'nde yaşınan Jude Sparks isimli çocuk, 1.2 milyon yaşındaki bir fosili keşfetti

22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:23
9 yaşındaki çocuk keşfiyle bilim dünyasını sarstı!
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AİLESİ ile birlikte New Mexico'nun Las Cruces bölgesinde gezintiye çıkan, ağabeyleriyle saklambaç oynayan Jude Sparks isimli çocuk aniden bir çukura düştü.
O sırada 9 yaşında olan çocuk düştüğü anda esrarengiz kemik yığınıyla karşılaştı.
Jude, verdiği röportajda gördüğü iskeletin alışılageldik bir şey olmadığını ve fosil olduğunu düşündüğünü söyledi.
ude'un ebeveynleri, kalıntının araştırılması için fotoğraflarını çekerek New Mexico Eyalet Üniversite'sinde görev yapan profesör Peter Houde'a gönderdiler.
Profesör Houde, bir süre sonra ekibiyle birlikte bölgeye giderek paleontolojik kalıntıları inceledi.
Houde, önce düşündüklerinin aksine fosilin bir dinazor değil 1.2 milyon yıllık bir Stegomastodon kalıntısı olduğu açıkladı.
Houde, bugünkü fillerin akrabası olan stemastodon'ların insanlar tarafından avlanarak soylarının tükendiğini ve dünyada birkaç milyon yıl önce yaşadığını açıkladı.
 

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