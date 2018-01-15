Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 16 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Gribi en hızlı şekilde atlatmak için öneriler
Gribi jet hızıyla atlatabilirsiniz!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 15 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 15 Ocak 2018 Pazartesi
Günlük Burç Yorumu - 15...

9'u parçalanmış 10 ceset bulundu!

Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde 10 kişinin cesedi bulundu

9'u parçalanmış 10 ceset bulundu!

Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde 10 kişinin cesedi bulundu

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:52
9'u parçalanmış 10 ceset bulundu!
banner404

VERACRUZ Valisi Miguel Angel Yunes, yaptığı açıklamada, Veracruz'un başkenti Xalapa'da 9'u parçalanmış 10 ceset bulunduğunu kaydetti.

Yunes, kentte güvenliğin artırılması için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçen ay da Meksika'nın Los Cabos bölgesinde işlek otoyollar üzerindeki 3 köprüye asılmış altı ceset bulunmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MeksikaCesetVeracruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 yaşındaki kayıp kız, tecavüz ve işkenceden tanınmaz halde bulundu
15 yaşındaki kayıp kız, tecavüz ve işkenceden tanınmaz halde bulundu
Eşinin sapkın fantezilerinden bıktı, tuhaf bir plan yapıp öldürdü
Eşinin sapkın fantezilerinden bıktı, tuhaf bir plan yapıp öldürdü
Veronice Valle: Beni kullandı, üçlü cinsel ilişki istedi
Veronice Valle: Beni kullandı, üçlü cinsel ilişki istedi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim