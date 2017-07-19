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86 yaşındaki azılı suçlu gene yakalandı

ABD'de, yakalandığı ilk suç 1950'li yıllara uzanan mücevher hırsızı bir kadın 86 yaşında yeniden tutuklandı. Georgia kentindeki Wallmart isimli bir marketten, 86.22 dolar (yaklaşık 304) liralık eşya çalan kadın, polis tarafından tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı

86 yaşındaki azılı suçlu gene yakalandı

ABD'de, yakalandığı ilk suç 1950'li yıllara uzanan mücevher hırsızı bir kadın 86 yaşında yeniden tutuklandı. Georgia kentindeki Wallmart isimli bir marketten, 86.22 dolar (yaklaşık 304) liralık eşya çalan kadın, polis tarafından tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:17
86 yaşındaki azılı suçlu gene yakalandı
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DORİS  Payne isimli kadın yakalandığı sırada, üzerinde, bir önceki hırsızlık suçu nedeniyle bileğine takılmış olan bir takip cihazı da vardı. Payne yarım asırı aşan hırsızlık geçmişi sırasında defalarca hapse girdi.2013 yılında hakkında bir belgesel yapılan 86 yaşındaki kadının toplamda 2 milyon dolar civarında mücevher çaldığı tahmin ediliyor.

'HIRSIZLIK YAPMASA HARİKA BİR KADIN'

Doris Payne'in, eczane, elektronik ve market bölümünden ürünler çalarken bir dükkan çalışanı tarafından fark edildiği belirtildi.
Payne'in avukatı Drew Findling de müvekkilini bu ürünler üzerinden savundu;
"Bu vaka müvekkilimin geçmişteki mahkumiyetleri ile taban tabana zıt. Bu kez bahsettiğimiz pahalı mücevherler değil.
"Burada hayatta kalmaya çalışan, 86 yaşında bir kadının günlük ihtiyaçlarından bahsediyoruz."
"Pişmanlıklarım oldu ama iyi zaman da geçirdim" 86 yaşındaki azılı suçlu gene yakalandı Doris Payne son olarak Atlanta kentindeki çok katlı bir mağazadan 2000 dolar değerinde bir elmas kolye çalmak suçuyula mahkûm olmuştu.Payne bu suç nedeniyle ev hapsine çarptırılmış, bölgedeki alışveriş merkezlerine girişi de yasaklanmıştı.

22'DEN FAZLA TAKMA İSİM KULLANIYOR

86 yaşındaki Doris Payne'in, 23 yaşında ilk elmas mücevherini çalmasından bu zamana en az 22 farklı takma isim kullandığı belirtiliyor.Mahkumiyet aldığı sayıdan çok daha fazla hırsızlığın da yanına kaldığı düşünülüyor.Associated Press haber ajansına 2005 yılında hapiste olduğu sırada bir röportaj veren Payne, "Pişmanlıklarım oldu ama iyi zaman da geçirdim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDAtlantaHırsız
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