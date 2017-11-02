8 kişiyi katleden teröristten akılalmaz istek: Odama DEAŞ bayrağı asın

ABD'NİN New York kentinde kullandığı kamyonetiyle 8 kişiyi ezerek öldüren ve 12 kişiyi yaralayan terörist, yaptıkları konusunda kendisini iyi hissettiğini belirterek hastanedeki odasına DEAŞ bayrağı asılmasını istedi.

8 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE, 12 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLDU

ABD'nin New York kentinde, kullandığı kamyoneti bisiklet yolundaki insanların üstüne sürerek 8 kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan Özbek asıllı Sayfullo Saipov polise verdiği ifadesinde suçunu kabul ederek, hastanede kaldığı odaya DEAŞ bayrağı asılmasını istedi. Terörist Saipov yaptıkları konusunda "iyi hissettiği"ni de söyledi.

''MAKSİMUM ZARAR VERMEK İÇİN KAMYON KULLANDIM''

Saldırıyı yaklaşık 1 yıldır planladığını ve sivillere 'maksimum zararı vermek' için kamyon kullanmaya 2 ay önce karar verdiğini anlatan Saipov'un, caddelerin daha kalabalık olacağı düşüncesiyle Cadılar Bayramı olarak bilinen günde saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

ARACININ ARKASINA DEAŞ BAYRAĞI ASMAK İSTEMİŞ

Sputnik'in haberine göre, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin, "ABD'deki Müslümanların Irak'ta Müslümanların öldürülmesi karşılığında ne yaptığını sorduğu" videodan etkilendiğini söyleyen Saipov, saldırı esnasında kullandığı aracın arkasına da DEAŞ bayrağı asmak istediğini ama dikkat çekeceğini düşündüğü için vazgeçtiğini anlattı.

ODASINA DA DEAŞ BAYRAĞI ASILMASINI İSTEDİ

Bu arada sorgusu esnasında, tutulduğu hastane odasına DEAŞ bayrağı asılmasını talep eden Saipov, yaptıkları konusunda "iyi hissettiğini" söyledi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Daha sonra da tekerlekli sandalyede mahkemeye çıkarılan Saipov'a, şiddet eylemi gerçekleştirmek, DEAŞ'a materyal temin etmek ve motorlu araçlara zarar vermek suçları isnat edildi. Saipov'un ilk duruşmasında savunma yapmadığı ancak soruşturmayı yürüten federal yetkililerle iş birliğine devam edeceğini dile getirdiği aktarıldı.