75 yaşındaki din kadınına toplu tecavüz

Tecavüz eden grubun 12 kişi oldukları belirtirken, yaşlı rahibenin hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Olayın duyulması ile birlikte, çok sayıda kişinin protesto gösterilerinde bulunduğu bildirildi. Olayı kınayan Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, suçluların en ağır cezaya çarptırılacaklarını açıkladı. 2012 yılında üniversite öğencisi genç bir kıza otobüste toplu tecavüzle dünyanın gündemine gelen Hindistan’da, resmi verilere göre, her 22 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor.