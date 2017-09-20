7,1'lik depremin bilançosu ağırlaşıyor

BAŞKENT Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Halk panik içerisinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.

Depremde en az 47 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralı sayısı ise henüz netleşmedi.

Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.