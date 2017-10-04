7 metrelik dev yılan korku saçtı!

ENDONEZYA'DA Robert Nababan isimli bir adam evinin hemen yakınında 7 metrelik devasa pitonu görünce neye uğradığını şaşırdı.
Her şeye rağmen cesurca yılanla savaşan adam inanılmaz kavgayı kazandı.
Ülkenin Indragiri Hulu Regency bölgesinde palmiye yağı fabrikasında çalışan güvenlik görevlisi, şimdi hastanede yaşam için savaşıyor.
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