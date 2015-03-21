7 çocuk yanarak can verdi

21 Mart 2015 Cumartesi 18:15
New York'un Brooklyn semtinde Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Midwood bölgesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangında yedi çocuğun feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği belirtildi. New York İtfaiyesi'nden Daniel Nigro, yangın için "New York'ta son yedi yılda bir yangının neden olduğu en büyük trajedi" yorumunu yaptı. Nigro, yangına yemek ısıtmak için kullanılan bir aracın neden olduğunu söyledi. Polis, yangında hayatını kaybeden çocukların akraba olduklarının sanıldığını açıkladı.
Kaynak: Milliyet
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Son Güncelleme: 21.03.2015 17:16