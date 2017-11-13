69 yaşındaki adam şok oldu! Eşi kocaya kaçtı..

İNGİLTERE'NİN en çok evlenen erkeği olan 69 yaşındaki Ron Sheppard, 8 başarısız evliliğin ardından hayatının aşkını bulduğuna inandı ve Cristel Lalec ile dünya evine girdi.

Fakat evliliğin ardından Ron'un hayatı adeta bir kaosa sürüklendi.

Ron'un 9'uncu eşi olan Filipinli Cristel, vize sorunu nedeniyle İngiltere'de istediği kadar kalamıyordu ve ülkeyi terk etmesi gerekiyordu.

Fakat Cristel, bir gün aniden pılını pırtını topladı ve kayıplara karıştı.

Ron, eşi Cristel'in bir başkasıyla kaçtığını düşündü ve yetkilileri eşinin İngiltere'de yasa dışı kalma ihtimaline karşı uyardı.

Olayın ardından perişan olan Ron 'O kız için her şeyi yaptım ve o tüydü gitti. Kendimi bir ahmak gibi hissediyorum' açıklamasını yaptı.

Ron'un Filipinli eşi Cristel, Filipinler'de de evliydi fakat Ron'a boşanacağı sözünü vermişti.

Ron ve 9'uncu eşinin hiç aşk hayatı olmadı.

Muhafazakar bir Hristiyan olduğunu söyleyen Cristel bu sebeple evlilik öncesi ilişki yaşama fikrine soğuk bakıyordu.

Ron en azından Cristel'in bir nevi bakıcı gibi yanında duracağını umsa da Cristel her geçen gün Ron'dan daha da uzaklaştı.

Cristel sürekli olarak kulaklıklarını takıyor, özçekim yapıyor ve Ron ile ilgilenmiyordu.

Her şeye rağmen Ron, Cristel için bakıcı vizesine başvurdu ve beraber bir ömür boyu mutlu yaşayacaklarını düşündü.

Bir gün Cristel, nişan yüzüğünü kaybettiğini söyledi ve o günden sonra sürekli olarak arkadaşlarla buluşma bahanesi ile dışarıya çıkmaya başladı.

Ron, geçtiğimiz Cumartesi günü yine arkadaşları ile dışarı çıkacağını söyleyen Cristel'i aslında son defa gördüğünü hissetmişti.

Cristel dışarı çıktıktan sonra odasına bakan Ron, eşinin pılı pırtı toplayıp tüydüğünü anladı.

Daha sonra Cristel, Ron'u Facebook'ta engelledi.

Ron'un bir arkadaşı Cristel'i bir başka adamla gördüğünü ve uzun süredir beraber olduklarını söyledi.

Devlerin aşkı büyük olur şarkısında anlatılan efsane bir aşk yaşadığını düşünen Ron'un hayalleri adeta enkaz altında kaldı.

Cristel ile ilk olarak Tayland'da karşılaşan Ron o sırada 7'inci eşi olan Cristel'in arkadaşı Wan ile evliydi.

Wan'dan ayrıldıktan sonra Cristel ile iletişimi de kopan Ron, 8'inci eşi Weng'dan ayrıldıktan sonra Cristel ile 2015'te bir ilişkiye adım attı.

Filipinli eşinin ailesini ve yaşadığı çevreyi de görmek isteyen Ron, Filipinler'e seyahat etti ve geçen yıl Noel'i eşi ve ailesi ile beraber geçirdi.

Noel'de Cristel'e evlilik teklifi yapan Ron, müstakbel eşini de alarak İngiltere'ye geldi.

Kadınların bazen çok fazla sorun olduğuna inanan Ron yine de tek başına hayatını geçirmek ve ölmek istemiyor.

İlk olarak 1966 yılında Margaret adlı bir kadınla evlenen Ron'un bu evlilikten 3 çocuğu oldu. Çift 2 yıl sonra boşandı.

İkinci evliliğini 1973 yılında Jeanette adlı bir kadın ile yapan Ron'ın bu evliliği 1 yıl sürdü.

3'üncü evliliğini 1976 yılında Lesley adlı bir kadınla yapan Ron'un bu evlilikten 2 oğlu oldu. Çift 5 yıl aradan sonra ayrıldı ve Jeanette 1996 yılında hayatını kaybetti.

1982 yılında Kathy adlı bir kadınla evlenen Ron'un bu evlilikten de 2 kızı oldu.

1986'da Sue ile evlenen Ron'un bu evlilikten de 2 oğlu oldu ve 11 yıl evli kaldı.

1999 yılında Singapurlu Usha ile evlenen Ron 2003 yılında Wan ve 2004 yılında Weng ile evlendi.

Ron, son 48 yılda 44 yıl evli kaldı. En uzun evliliği 13, en kısa evliliği de 10 ay sürdü.