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67 askeri şehit etti ABD ile ‘köprü’ kurdu

SDG'nin sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo, 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yardımcısı terörist Hüseyin Kahraman'ın, ABD ile YPG arasındaki ilişkilerde köprü görevi gördüğünü anlattı. Suriye uyruklu terörist Kahraman hakkında 67 askeri şehit etmekten daimi arama kararı olduğu belirlendi

67 askeri şehit etti ABD ile ‘köprü’ kurdu

SDG'nin sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo, 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yardımcısı terörist Hüseyin Kahraman'ın, ABD ile YPG arasındaki ilişkilerde köprü görevi gördüğünü anlattı. Suriye uyruklu terörist Kahraman hakkında 67 askeri şehit etmekten daimi arama kararı olduğu belirlendi

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:58
67 askeri şehit etti ABD ile ‘köprü’ kurdu
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SURİYE'DE DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bizzat ABD tarafından oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo önemli itiraflarda bulundu. Silo, 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yardımcısı terörist Hüseyin Kahraman'ın, ABD ile YPG arasındaki ilişkilerde köprü görevi gördüğünü anlattı. Suriye uyruklu terörist Kahraman hakkında Hakkâri ve Şırnak kırsalında 67 askeri şehit etmekten daimi arama kararı olduğu belirlendi.
Suriye Demokratik Güçleri sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo'nun anlatımlarına göre, Kahraman kod adlı terörist Hüseyin Kahraman SDG içinde 2'nci adam... 27 yıldan beri PKK'nın dağ kadrosunda. Bu teröristin Suriye'ye geçiş yapmadan önce PKK'nın sözde Botan sahası diye adlandırdığı Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol ve Çırav Dağları ile Şırnak'taki Cudi, Gabar Dağları'nda saldırıları organize ettiği tespit edildi. Kahraman'ın ayrıca 2007 ve 2010 arasında Zap Kampı ve sözde Zagros saha sorumluluğu yaptığı da belirlendi. 

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SDGABDTalal SiloŞahin Cilo
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