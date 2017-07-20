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65 bin yıl önce yerleşmişler!

Arkeologlar, Aborjinlerin Avustralya'ya ilk olarak 65 bin yıl önce gittiğine dair arkeolojik verilere ulaştı

65 bin yıl önce yerleşmişler!

Arkeologlar, Aborjinlerin Avustralya'ya ilk olarak 65 bin yıl önce gittiğine dair arkeolojik verilere ulaştı

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:30
65 bin yıl önce yerleşmişler!
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EDİNİLEN bilgilere göre, önceki gün balık avlamak için Batman Çayı’na giren Ercan Eripek (14) ve kuzeni Serkan Kurum (17), bir süre sonra kayıplara karıştı. Çayda kaybolduğu değerlendirilen kuzenlerin bulunması için geniş kapsamlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi ile Tatvan Dalgıç Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, dün kuzenlerden Ercan Eripek'in cesedine ulaşıldı. Devam eden çalışmalarda bugün ise Serkan Kurum’un cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.  
Washington Üniversitesi Antropoloji Profesörü Ben Marwick, daha önce  Avustralya'ya ilk insanların 47 bin ila 60 bin yıl önce geldiklerine inanıldığına  işaret etti.
İnsanların gelişleriyle burada yaşayan megafauna adı verilen dev  kanguru, wombat ve kaplumbağaların soylarının 45 bin yıl önce tükenmesine yol  açtıklarının var sayıldığına işaret eden Marwick, "Bu yeni ulaşılan tarihler,  insanların tabiatı değiştirerek megafaunaların soylarını tükettiği fikrini  değiştiriyor. Bu yeni veriler insanların bu hayvanlarla yaşamlarını sürdürdüğü  fikrini doğuruyor." diye konuştu. 
Bulunan el yapımı eşyalar arasında dünyanın en eski köşeli baltasının  olduğunu ve bunun ilk insanların tohum ektiğinin ve işlediğinin göstergesi  sayılabileceğini vurgulayan araştırmacılar, ayrıca alanda bulunan pastel  boyaların da insanlarca sanatsal ve sembolik boyamalar için kullanılmış  olabileceğini aktardı.
 

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Anahtar Kelimeler:
ArkeologAborjinAvustralya
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