65 bin yıl önce yerleşmişler!

EDİNİLEN bilgilere göre, önceki gün balık avlamak için Batman Çayı’na giren Ercan Eripek (14) ve kuzeni Serkan Kurum (17), bir süre sonra kayıplara karıştı. Çayda kaybolduğu değerlendirilen kuzenlerin bulunması için geniş kapsamlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi ile Tatvan Dalgıç Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, dün kuzenlerden Ercan Eripek'in cesedine ulaşıldı. Devam eden çalışmalarda bugün ise Serkan Kurum’un cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Washington Üniversitesi Antropoloji Profesörü Ben Marwick, daha önce Avustralya'ya ilk insanların 47 bin ila 60 bin yıl önce geldiklerine inanıldığına işaret etti.

İnsanların gelişleriyle burada yaşayan megafauna adı verilen dev kanguru, wombat ve kaplumbağaların soylarının 45 bin yıl önce tükenmesine yol açtıklarının var sayıldığına işaret eden Marwick, "Bu yeni ulaşılan tarihler, insanların tabiatı değiştirerek megafaunaların soylarını tükettiği fikrini değiştiriyor. Bu yeni veriler insanların bu hayvanlarla yaşamlarını sürdürdüğü fikrini doğuruyor." diye konuştu.

Bulunan el yapımı eşyalar arasında dünyanın en eski köşeli baltasının olduğunu ve bunun ilk insanların tohum ektiğinin ve işlediğinin göstergesi sayılabileceğini vurgulayan araştırmacılar, ayrıca alanda bulunan pastel boyaların da insanlarca sanatsal ve sembolik boyamalar için kullanılmış olabileceğini aktardı.

