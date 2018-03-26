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64 kişiye mezar oldu! Pencereden atlayan çocuk komada, ailesi ise öldü

Rusya'da Zimniya Vişniya (Kış Vişnesi) adlı AVM'de çıkan yangında ölenlerin sayısı 64'e yükseldi. Yangın esnasında pencereden atlayan 11 yaşındaki çocuk komada, ailesi ise hayatını kaybetti

64 kişiye mezar oldu! Pencereden atlayan çocuk komada, ailesi ise öldü

Rusya'da Zimniya Vişniya (Kış Vişnesi) adlı AVM'de çıkan yangında ölenlerin sayısı 64'e yükseldi. Yangın esnasında pencereden atlayan 11 yaşındaki çocuk komada, ailesi ise hayatını kaybetti

26 Mart 2018 Pazartesi 14:31
64 kişiye mezar oldu! Pencereden atlayan çocuk komada, ailesi ise öldü
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RUSYA'NIN Sibirya bölgesinde Kemerovo kentindeki "Zimniya Vişniya" (Kış Vişnesi) adlı alışveriş merkezindeki yangında ölenlerin sayısının 64'e çıktığı, birçok kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Yangının AVM'nin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda çıktığı öğrenildi. Yangının başladığı dükkanın kiracısı ve AVM işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

PENCEREDEN ATLAYAN ÇOCUK KOMADA, AİLESİ ÖLDÜ

Rusya basınının aktardığına göre, sosyal medyada yayılan görüntüdeki kişi 11 yaşındaki Sergei Moskalenko. Moskalenko'nun ailesinin yangında hayatını kaybettiği, pencereden atlayarak kurtulmaya çalışan çocuğun ise komada olduğu aktarıldı. Yangının çocuk oyun alanı yakınlarında başlaması nedeniyle ölenlerin önemli bir kısmının çocuk olduğu ifade ediliyor.
40'I ÇOCUK 69 KİŞİ KAYIP

Rusya Araştırma Komitesinden yapılan açıklamada, "Şu anda Kemerovo alışveriş merkezinde meydana gelen yangın sırasında 64 kişinin öldüğünü teyit edebiliriz" denildi. 40'ı çocuk 69 kişininse kayıp olduğu belirtildi.

YANGIN SİNEMA SALONUNDA ÇIKTI

Yetkililer ilk belirlemelere göre, yangının alışveriş merkezinde bulunan sinema salonlarından birinde çıktığını ve bin metrekarelik bir alana hasar verdiğini açıklarken, yangını söndürmek üzere yüzlerce itfaiyecinin görevlendirildiği ifade edildi. Araştırma Komitesi, iki sinema salonunun çöktüğünü bildirdi.

KURBANLARIN ÇOĞU YANGIN ESNASINDA SİNEMADAYDI

Yangının 'Kış Vişnesi' isimli alışveriş merkezinin 4'üncü katında başladığı kurbanların çoğunun bu sırada sinemada bulunduğu belirtiliyor.
"İÇERİDE KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLİNMİYOR"

Yerel Rus Acil Durum Hizmetleri Bakanlığı yetkilisi Alexandre Eremeyev, "Alışveriş merkezi Pazar günü insanlarla doluydu. Hiç kimse, yangın başladığında içeride kaç kişi olduğunu bilmiyor" dedi.

120 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

650'den fazla kurtarma görevlisinin müdahale ettiği yangınla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bazı kişilerin alevlerden kaçmak için camlardan atladığı görülüyor.

Kurtarma ekipleri, alışveriş merkezinden yaklaşık 120 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Kömür sanayi ile bilinen Kemerovo kenti Moskova'nın 3.600 km doğusunda yer alıyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Rus basınına göre korkunç yangında hayatını kaybedenlerden biri de bu kız çocuğu...

BAŞBAKAN'DAN MEDVEDEV'E TAZİYE MESAJI

 Başbakan Yıldırım, Rusya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği alışveriş merkezi yangınıyla ilgili Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'da çıkan yangına ilişkin; Rusya'nın Kemerovo kentinde çıkan yangında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Rus halkına ve devletine başsağlığı, yangında yakınlarını kaybedenlere sabır dilerim.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SİBİRYARusyaZimniya Vişniya
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