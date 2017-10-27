6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden 40'lık sapık, taşlanarak öldürüldü!

6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmenin bedelini canıyla ödedi.

40 YAŞINDAKİ SAPIK 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ ETTİ

Kuzey Afrika'nın Durban eyaletinde 40 yaşında olduğu belirtilen bir adam, altı yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ederken yakalandı.

TAŞLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

Toplanan kalabalık 40 yaşındaki sapığı taşlayarak öldürdü. Polis, 40 yaşındaki adamın kalabalık tarafından öldürüldüğünü doğruladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis merkezinden yapılan açıklamada, 40 yaşında olduğu iddia edilen adamın öldürülmesi ve tecavüz olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.