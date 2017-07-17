6 bin neonazi buluştu

NEONAZİLER toplantı adı altında rock konseri düzenledi. Konsere tüm Almanya’dan neonaziler akın etti. Neonazileri protesto edenlerin ise çok az sayıda olmaları dikkati çekti. Bira çadırında slogan atan ve sağ elini kaldırıp Hitler selamı duran neonazilere polis tazyikli suyla müdahale etti. Bazı neonazilerin üzerinde Hitler ve Hakenkreuz denilen gamalı haçın kısaltıldığı “I Love HTLR” (Hitler), “I Love HKNKRZ” (gamalı haç) yazılı tişörtler taşıdığı tespit edildi. Konserden çekilen video görüntüsü Twitter’de yayınlanınca, savcılık harekete geçti.