6 aylık hamile kadın şoke ediyor

İkinci çocuğuna halile olduğunu açıklayan 33 yaşındaki Stage’in karnının şişmemesi sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı Instagram kullanıcıları Stage’in çocuğunun sağlığıyla oynadığını düşünürken, Stage tepkilere önceki gün yanıt verdi.

6 aylık hamile olduğu sırada çekilen fotoğrafını paylaşan Stage, “Mutlu, huzurlu ve neşeliyim ve bunlar benim önceliklerim. 6 aylık hamileyim ve kötü enerji yayanlarla ilgilenmek istemiyorum. 2. çocuğumun sağlık durumu kontrol altında ve iyi. Benzer tartışmalar ilk çocuğuma hamile olduğum zaman da gündemdeydi. Ama o da çok iyi” dedi.

Instagram'da iki milyondan fazla takipçisi bulunan kadın Instagram hesabındaki gönderilerde 6 aylık hamile olduğunu söylüyor...