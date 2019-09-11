banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

56 yaşındaki kadın, kocasının cinsel organını kesti!

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Victoria Thomas Frabutt, kocası James Frabutt'un cinsel organını kesti.

DÜNYA 11.09.2019, 09:25
56 yaşındaki kadın, kocasının cinsel organını kesti!
banner404

SALI günü sabaha karşı 4 sularında meydana gelen olay, kanlar içindeki James Frabutt'un polise ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle gün yüzüne çıktı.61 yaşındaki James, karısı Victoria tarafından zorla alıkoyulduğunu, sandalyeye bağlandığını ve bıçakla cinsel organının kesildiğini ileri sürdü. Korkunç olaya sebep olan konu ise şimdilik bilinmiyor.Polis memuru Jason Wank'ın açıklamasına göre, ilkyardım çağrısı çiftin Newport'taki Murdoch Yolu'nda bulunan evinden sabaha karşı 4 sularında geldi.

SAĞLIK DURUMU BİLİNMİYOR

Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kurban James, hemen Greenville'deki Vidant Sağlık Merkezi'ne götürüldü. James Frabutt'un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.56 yaşındaki Victoria ise "adam kaçırma" ve "kötü niyetle hadım etme" suçlarından tutuklandı. Victoria'nın kefalet ücreti 100 bin dolar olarak belirlenirken, kadının bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

#james frabutt #cinsel #Victoria
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:29
Öğle 12:59
İkindi 16:32
Akşam 19:20
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545