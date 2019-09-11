56 yaşındaki kadın, kocasının cinsel organını kesti!

SALI günü sabaha karşı 4 sularında meydana gelen olay, kanlar içindeki James Frabutt'un polise ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle gün yüzüne çıktı.61 yaşındaki James, karısı Victoria tarafından zorla alıkoyulduğunu, sandalyeye bağlandığını ve bıçakla cinsel organının kesildiğini ileri sürdü. Korkunç olaya sebep olan konu ise şimdilik bilinmiyor.Polis memuru Jason Wank'ın açıklamasına göre, ilkyardım çağrısı çiftin Newport'taki Murdoch Yolu'nda bulunan evinden sabaha karşı 4 sularında geldi.

SAĞLIK DURUMU BİLİNMİYOR

Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kurban James, hemen Greenville'deki Vidant Sağlık Merkezi'ne götürüldü. James Frabutt'un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.56 yaşındaki Victoria ise "adam kaçırma" ve "kötü niyetle hadım etme" suçlarından tutuklandı. Victoria'nın kefalet ücreti 100 bin dolar olarak belirlenirken, kadının bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.