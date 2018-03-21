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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

51. bölge çalışanı kanıtlarla konuştu: Uzaylılar ABD için çalışıyor!

Uzaylılar var mı? 51. Bölge'nin sırrı nedir? Orada neler oldu? Amerika, gerçekten uzaylılarla iletişim kurmayı başarabildi mi?

51. bölge çalışanı kanıtlarla konuştu: Uzaylılar ABD için çalışıyor!

Uzaylılar var mı? 51. Bölge'nin sırrı nedir? Orada neler oldu? Amerika, gerçekten uzaylılarla iletişim kurmayı başarabildi mi?

21 Mart 2018 Çarşamba 09:11
51. bölge çalışanı kanıtlarla konuştu: Uzaylılar ABD için çalışıyor!
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1947 senesinde Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge: Area 51 ya da 51. Bölge. 

Boyd Bushman, 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamıdır.

Bushman, ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının olduğunu söyledi.

Body Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kaydettiği videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğunu işaret etti.

Bu iki grubu dünyalılara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayırmıştır. Body Bushman, uzaylıların uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olduklarını ayrıca Quintumnia adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir.

Body Bushman, iddialarını uzaylı ve ufoların resimleriyle desteklemiştir. Açıkladığı en önemli bilgilerden biri ise 51. Bölgede yaşayan uzaylıların bir çoğunun yaşının 250 ve üzeri olduğunu ve bunlardan 18 tanesinin ABD için çalıştığını söylemesidir.

Meslek hayatı boyunca uzaylılarla bir arada olan bu adamın elindeki görseller oldukça fazladır. Body Bushman, bir uzay gemisinden aldığı uzay taşının değerinin 2000 Amper gücünde olduğunu söylemektedir.

Boyd Bushman, 51. bölgede eski bir çalışan olduğunu, sürekli irtibatta oldukları başka bir boyutta varlıkların olduğunu, bu varlıkların bir çok askeri birliklerin içine sızdığını ve özellikle de 51. bölgede sayılarının bir hayli fazla olduğunu iddia etmiştir.

ABD hükümetinin uzaylılarını bildiğini söyleyen Boyd Bushman, uzaylıların dünyanın fazla nüfuslu bölgelerini yok etmeye çalışacaklarını, böylelikle geride kalan daha az nüfuslu bölgeleri daha rahat kontrol etmeyi amaçladıklarını söylemiştir.

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Son Güncelleme: 21.03.2018 09:21
Anahtar Kelimeler:
AmerikaABDUzaylı
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