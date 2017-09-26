500 kiloydu, 20 doktor bakıyordu... Dünyanın en kilolu insanı hayatını kaybetti

DÜNYANIN en kilolu kadını Eman Ahmed yaşadığı komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybetti.
Dünyanın en kilolu olduğu sanılan Mısırlı kadın Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayatını kaybetti. 500 kiloyken geçirdiği bariatrik (obezite ameliyatı) sayesinde 300 kg veren ancak, diğer sağlık durumlarından kaynaklanan komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybeden Eman'a farklı uzmanlık alanlarından 20 doktor bakıyordu.
37 yaşındaki hastanın kalp hastalığı ve böbrek fonksiyon bozukluğu vardı
Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre; Eman Ahmed'in tedavi süreci boyunca fiziksel ve duygusal süreci iyiye gidiyordu.
Eman Ahmed, farklı dallardan 20 ayrı doktorun müşahedesi altında olmasına rağmen, son birkaç gündür kilosuna bağlı olarak yaşadığı böbrek yetmezliği ve kalp hastalığı sebebiyle durumu kötüye giderek, hayatını kaybetti.
urjeel hastanesinin tıbbi direktör yardımcısı Dr. Nahed Halawa, ''Son derece iyi gidiyordu ancak, vücutta ciddi enfeksiyona neden olan bir septik şok geçirdi. Son 24 saatte durumu kötüleşmeye başladı. Ve onu 04.35'te kaybettik'' dedi.
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