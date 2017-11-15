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50 yıl önceki cinayet ortaya çıktı!

İngiltere'de yaşayan 71 yaşındaki David Dearlove’ın Facebook’a koyduğu bir fotoğraf, 49 yıl önce işlenen bir cinayeti açığa çıkarabilir

50 yıl önceki cinayet ortaya çıktı!

İngiltere'de yaşayan 71 yaşındaki David Dearlove’ın Facebook’a koyduğu bir fotoğraf, 49 yıl önce işlenen bir cinayeti açığa çıkarabilir

15 Kasım 2017 Çarşamba 18:35
50 yıl önceki cinayet ortaya çıktı!
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1968 yılında 19 aylıkken hayatını kaybeden Paul Booth’un, yatağından düşerek öldüğü kaydedilmişti. Ancak gerçeğin böyle olmadığı, Paul’un üvey babası David Dearlove’ın Facebook’ta paylaştığı bir fotoğraf sayesinde ortaya çıktı. 
Dearlove’ın, ölen üvey oğlu Paul’la olan eski bir fotoğrafını paylaştığını gören Paul’un kardeşi Peter, yaşadığı travmatik anıyı hatırladı. Kardeşi Paul’un, üvey babaları David Dearlove tarafından şömineye fırlatılarak hayatını kaybettiğine şahit olan Peter, bu iddiasını yargıya taşıdı. 
Bunun üzerine, 49 yıl sonra cinayet ve çocuğa işkence suçlamalarıyla Dearlove hakkında dava açıldı. 19 aylık oğlunu öldürmekle suçlanan üvey baba ise hakkındaki iddiaları reddediyor. 
İstismarcı üvey babanın, Paul’un trajik ölümüyle ilgili tüm sırları bildiği ve sakladığı iddia ediliyor. 
Kayıtlarda, 19 aylık Paul’un, Ekim 1968’de uykusunda yatağından düşerek bir kaza sonucu öldüğü bilgisi yer alıyor. Ancak şimdi, Paul’un üvey babası tarafından şömineye atıldığı ve aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor. 
Trajik bir şekilde 19 aylıkken hayatını kaybeden Paul...
Peter, bu trajik ana şahit olduğu sırada 4 yaşındaydı. Dearlove’ın, Paul ile eski bir fotoğrafını Facebook’ta paylaştığını gören Peter, yıllardır bilinçaltında saklı olan bu anıyı hatırladı. 
Peter Booth
Jüriye konuşan Peter, Paul’un öldüğü gece kapıdaki bir delikten gördüğü manzaranın kendisini yıllardır tutsak ettiğini belirtti. Peter, üvey babaları David Dearlove’ın Paul’u ayak bileğinden tutup fırlattığını ve başını şömineye çarpan talihsiz kardeşinin bu yüzden hayatını kaybettiğini belirtti.
Paul'un ölüm haberi, dönemin gazetelerinde de yer almıştı. 
Dearlove’dan Paul’un fotoğrafını Facebook’tan kaldırmasını talep eden Peter, bu olayı ilk olarak kuzeniyle paylaşmış. Bunun üzerine kuzeni polise gitmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmış.
Olayı soruşturan savcı Richard Wright, “Paul Booth’un, çatlayan kafatasının beynine şiddetli bir hasar vermesi sonucu öldüğüne dair herhangi bir şüphe yok. Neredeyse 50 yıl sonra yanıt aradığımız soru ise buna neyin sebep olduğu” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereDavid DearloveFacebookCinayet
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