Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
29 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
29 Ekim 2017 Antalya -...
Google iPhone X ile rekabet için indirim yaptı
Google iPhone X ile rekabet...
banner468

50 kadınla birlikte olan AIDS'li muhasebeciye 24 yıl hapis

İtalya'da, HIV virüsünü taşıdığını bildiği halde onlarca kadınla birlikte olup virüsün yayılmasına neden olan muhasebeci, 24 yıl hapis cezası aldı

50 kadınla birlikte olan AIDS'li muhasebeciye 24 yıl hapis

İtalya'da, HIV virüsünü taşıdığını bildiği halde onlarca kadınla birlikte olup virüsün yayılmasına neden olan muhasebeci, 24 yıl hapis cezası aldı

29 Ekim 2017 Pazar 07:06
50 kadınla birlikte olan AIDS'li muhasebeciye 24 yıl hapis
banner404

İTALYA'DA, HIV virüsünü taşıdığını bildiği halde onlarca kadınla birlikte olup virüsün yayılmasına neden olan bir kişi 24 yıl hapis cezası aldı.

50'DEN FAZLA KADINLA BİRLİKTE OLDU, 32'SİNE VİRÜS BULAŞTIRDI

Valentino Talluto adlı, 33 yaşındaki muhasebecinin, durumunu öğrendikten sonra 50'den fazla kadınla cinsel ilişkiye girip bunlardan 32'sine virüsü bulaştırdığı ortaya çıktı.

KADINLAR GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA FARK ETTİ

Kadınların çoğu Talluto gözaltına alındıktan sonra olayın farkına vardı.

Mahkeme, sanığın virüsü taşıdığını bilmesine rağmen ilişki sırasında korunmadığı için kasıtlı davrandığına hükmetti.

24 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Savunma avukatıysa virüsün kadınlara Talluto'dan geçtiğini ispat etmenin mümkün olmadığını söyleyerek sanığın suçsuz olduğunu savundu.

24 yıl hüküm giyen Talluto müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

HIV virüsünün neden olduğu AIDS hastalığı dünya genelinde yaklaşık 35 milyon kişinin ölümüne yol açtı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İtalyaKomik - İlginçSağlıkGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızın babası izin vermedi, çift evlenebilmek için 40 yıl bekledi
Kızın babası izin vermedi, çift evlenebilmek için 40 yıl bekledi
Kadın öğretmen, 16 yaşındaki iki öğrenciyle cinsel ilişkiye girdi!
Kadın öğretmen, 16 yaşındaki iki öğrenciyle cinsel ilişkiye girdi!
İki polis, üzerinde uyuşturucu çıkan kızı kelepçeleyip tecavüz etti!
İki polis, üzerinde uyuşturucu çıkan kızı kelepçeleyip tecavüz etti!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim