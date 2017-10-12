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50 bin kişilik ordu harekete geçti!

50 bin kişilik Irak ordusu, Ovaköy’ün karşısındaki Dayrabun ve Bacid’de operasyona hazırlanıyor. Peşmerge, “Burası bizim ve bölgeye yaklaşanı vururuz” tehdidinde bulunurken Bağdat’tan cevap gecikmedi: “Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, tartışmalı bölgelerden çekilin!” Bölgedeki kaynaklar çatışmanın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor

50 bin kişilik ordu harekete geçti!

50 bin kişilik Irak ordusu, Ovaköy’ün karşısındaki Dayrabun ve Bacid’de operasyona hazırlanıyor. Peşmerge, “Burası bizim ve bölgeye yaklaşanı vururuz” tehdidinde bulunurken Bağdat’tan cevap gecikmedi: “Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, tartışmalı bölgelerden çekilin!” Bölgedeki kaynaklar çatışmanın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor

12 Ekim 2017 Perşembe 07:53
50 bin kişilik ordu harekete geçti!
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BARZANİ'NİN Irak’ı bölme amaçlı korsan referandum hamlesinin ardından bölgeye yönelik yaptırımlar kapsamında Türkiye, Habur’un alternatifi Ovaköy’ü hayata geçirecek. Sınır bölgesinde altyapı çalışmaları başlarken Irak ordusu burayı işgal altında tutan Barzani’ye bağlı Peşmerge’ye karşı operasyona hazırlanıyor. DEAŞ’a karşı mücadele eden 50 bin kişilik Irak ordusu, Havice’yi örgütten temizledikten sonra Barzani işgalindeki Musul, Kerkük, Diyala, Dayrabun ve Bacid’e yöneldi. Dayrabun ve Bacid, yapımı düşünülen Ovaköy Sınır Kapısı’nın Irak’a açılan noktası konumunda. Karşılıklı restleşmeye sahne olan bölgedeki işgalci Peşmergeler, Bağdat yönetimine “Burası bizim kontrolümüzde ve bölgeye yaklaşan kim olursa vururuz” tehdidinde bulundu. Irak Hükümeti’nden ise cevap gecikmedi: “Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, tartışmalı bölgelerden çekilin!”
 
BARZANİ PANİKLEDİ
 
Irak Merkezi Hükümetinin yayınladığı ültimatom kapsamında sınır kapıları, petrol sahaları ve havalimanlarının devri öncelik taşıyor. Türkiye ve Irak arasında Habur’u by-pass edecek olan Ovaköy konusunda büyük oranda mutabakat sağlandı. Bu gelişme, can damarının kesileceğini anlayan Barzani cephesinde paniğe yol açtı. Toplam savaşçı sayısı 130 bin olarak açıklanan Peşmerge ile Irak ordusunun çatışmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Halen 50 bin kişilik kuvvetle operasyon sürdüren Bağdat güçlerinin bölgeye 70 binlik daha takviye yapabileceği kaydedildi. Merkezi ordu toplamda ise 220 bin askerden oluşuyor.
 
KERKÜK İŞGAL ALTINDA
 
Halen Musul, Kerkük ve Diyala’da 1500’den fazla yerleşim biriminde işgalci konumunda olan Peşmerge güçleri aynı zamanda ülkenin en önemli petrol yataklarının kontrolünü elinde bulunduruyor. DEAŞ bahanesiyle buralara yerleşen Peşmerge, örgüt temizlenmesine rağmen kritik kentleri terk etmemekte ısrar ediyor. Kerkük’te Peşmerge’ye 5 kilometre uzaklıkta olan Dibis’te konuşlu Irak birliklerinin operasyona başlama ihtimaline karşı Peşmerge’ye ‘hazır olun’ talimatı verildi. DEAŞ’a karşı Irak ordusuyla birlikte hareket eden Haşdi Şabi milislerine ise “Tel Afer, Tuzhurmatu ve Tazehurmatu’dan çıkmayın” talimatı iletildi. Barzani ve müttefiklerinin mezhep savaşı kozunu elinden almak için alınan kararla Peşmerge karşısında oluşacak askeri hatta yalnızca merkezi ordu askerleri bulunacak.
 
BARZANİ’Yİ KORKU SARDI

Uyarılara rağmen gayrimeşru referandumda ısrar eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin operasyon korkusu sardı. IKBY Güvenlik Ajansı, Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Güvenlik Ajansı’nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıkamada, “Irak güçleri, Haşdi Şabi ve federal polis güçlerinin Kerkük’ün güney ve batısıyla Musul’un kuzeyinden saldırıya geçeceğine dair mesajlar alıyoruz.” denildi. Irak hükümeti, “Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında oldukları” yönündeki iddiaları yalanladı. Irak güçlerinin Kerkük’e bağlı toprakların yüzde 40’ını terör örgütü DEAŞ’tan geri aldığını kaydeden Hadisi, “uyuyan hücrelerin faal duruma geçmemesi, güvenliğin sağlanması ve sığınmacıların evlerine geri dönmesi için buranın güvenliğinin merkezi yönetime bağlı güçler tarafından sağlanacağını” ifade etti. 
 

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Anahtar Kelimeler:
OvaköyDayrabunBacid
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