Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107340
ALTIN
151.347
DOLAR
3.6641
STERLİN
4.8264
EURO
4.3036
12 yıl araştırıldı, sonuçlar korkunç!
12 yıl araştırıldı, sonuçlar korkunç!
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl ilerler?
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl...
iPhone X bekleyenlere kötü haber
iPhone X bekleyenlere kötü haber
banner468

5 yıllık esaretten kurtarıldığında duyduklarına inanamadı

Geçtiğimiz hafta Afganistan'da Taliban'a bağlı bir grubun elinden kurtarılan Kanadalı adam, kendisine Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçildiği söylendiğinde, şaka yapıldığını düşündüğünü söyledi

5 yıllık esaretten kurtarıldığında duyduklarına inanamadı

Geçtiğimiz hafta Afganistan'da Taliban'a bağlı bir grubun elinden kurtarılan Kanadalı adam, kendisine Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçildiği söylendiğinde, şaka yapıldığını düşündüğünü söyledi

17 Ekim 2017 Salı 16:28
5 yıllık esaretten kurtarıldığında duyduklarına inanamadı
banner404

JOSHUA Boyle ve eşi Caitlin Coleman, 2012 yılında  Afganistan'da yürüyüş yaparken kaçırılmışlardı. Caitlin Coleman kaçırıldığına hamileydi. Çiftin daha sonra esaret altında iki çocuğu daha oldu. 5 seneyi aşan tutsaklıkları geçtiğimiz günlerde  Pakistan güçleri tarafından sonlandırıldı.

"ŞAKA OLDUĞUNU ZANETTİM"

ABD'nin önemli beş Taliban komutan karşılığında takas etmeyi kabul ettiği çift, özgürlüklerine kavuştuktan sonra pek çok konuda şaşkınlık yaşadı çünkü tutsaklıkları boyunca kendilerine dışarısı hakkında hiçbir bilgi verilmiyordu. 5 sene boyunca dünyadan habersiz yaşayan Joshua Boyle, yaşadığının kanıtı olarak Taliban tarafından çekilen bir video esnasında bir gardiyanın kendisine  Donald Trump'ın  ABD Başkanı seçildiğinden bahsettiğini ancak bunun bir şaka olduğunu zannettiğini söyledi. "Onun ciddi olduğu aklımın ucundan bile geçmedi" diyen Boyle, ülkesine dönüp gerçeği öğrendiğinde, aradan geçen zamana dair en çok şaşırdığı şeyin bu olduğunu belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpAfganistanPakistanAmerika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman polisinden skandal Tweet! 'PKK için görevdeyiz'
Alman polisinden skandal Tweet! 'PKK için görevdeyiz'
Devasa timsahın midesinden çıkanlar şok etti
Devasa timsahın midesinden çıkanlar şok etti
Cinsel ilişkiye girmezse ölen kocasını gömemiyor!
Cinsel ilişkiye girmezse ölen kocasını gömemiyor!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim