5 yıldızlı cezaevi! İşte prenslerin tutulduğu otelden ilk görüntüler

SUUDİ Arabistan'da önceki gece Kral ve Veliaht Prens tarafından kurulan yolsuzluk komisyonu, 11 prens, 4 bakan, çok sayıda eski bakan ve iş adamını gözaltına aldı.

BODRUM AŞIĞI TALLAL DA ORADA

Gözaltına alınanlar arasında sık sık Bodrum'u ziyaret eden, 17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Prens El Velid bin Tallal da bulunuyor.

TUTULDUKLARI OTELDEN İLK GÖRÜNTÜLER SIZDI

Gözaltına alınanların Ritz Carlton'ın Riyad'daki otelinde tutulduğu iddia ediliyordu. Otel içinden çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı.

El Cezire'den Saad Abedine'nin paylaştığı video ve fotoğraflar, dünya medyasının da gündemine oturdu.

DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMLARI YER YATAĞINDA

Görüntülerde çok sayıda silahlı güvenlik görevlisinin bulunduğu geniş bir salonda yer yatakları dikkat çekiyor. Yerdeki sünger benzeri ince yataklarda üzerilerindeki battaniyeleri kafalarına kadar çekmiş bir halde yatan dünyanın en zengin adamların, küçük paketler halinde hazır yemekler verildiği de görülüyor.