5 yaşındaki çocuk: 22 yıl önce öldüm, yeniden doğdum

ABD 'nin Ohio eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Luke Ruehlman adındaki bir çocuğun iddiaları, bitmek bilmeyen reenkarnasyon (ruhun başka bir bedende hayata dönmesi) tartışmalarını alevlendirdi.

"BEN ÖLDÜM VE CENNETE GİTTİM, TANRI BENİ GERİ YOLLADI"

Luke 2 yaşından beri pek çok şeyden korkuyordu. Özellikle, ateşten ve yüksekten çok korkan çocuğun ailesi, önceleri bu duruma geçici bir sorun gözüyle baktı. Ancak çocuk büyüyüp de konuşmaya başlayınca, durumun o kadar basit olmadığı ortaya çıktı. Luke, aslında Pam adında bir kadın olduğunu iddia ediyor, "Ben bir kadınken, siyah saçlarım vardı ve küpe takıyordum" diyordu.

Luke'un annesi Erika Ruehlman çocuğa "Pam kim" diye soru sorduğunda ise aldığı cevap, "Eskinden olan ben... Ama ben öldüm, cennete gittim ve Tanrı'yı gördüm. Tanrı beni geriye yolladı. Uyandığımda bir bebektim ve benim adımı Luke koydunuz" oluyordu.

ANLATTIĞI HİKAYE DOĞRU ÇIKTI



Luke, önceki hayatında kendisi olduğunu iddia eden Pam'ın Şikago'da yanan bir binadan atladığını ve hayatını kaybettiğini söylüyordu. Luke'un annesi de bu bilgiden hareketle araştırma yapmaya başladı. Ve gerçekten de Pamela Robinson isimli bir kadının Şikago'daki Paxton Hotel'deki 1993 yılının mart ayında çıkan ve 19 kişinin öldüğü, yangında can havliyle binadan atlayıp öldüğünü öğrendi.

FOTOĞRAFINI DA TANIYOR



5 yaşına basan Luke'un annesi konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için "Çocuğumun içindeki hayalet" isimli bir televizyon programına da katıldı. Programda çocuğa içinde Pamela Robinson'un da fotoğrafının olduğu bir sürü fotoğraf gösterildi ve Luke Anderson'ı hemen teşhis etti. Luke'un Pam Anderson'a benzediği başka yönleri de olduğu belirtiliyor. Tıpkı Pam gibi Stevie Wonder şarkıları dinlemeyi seviyor ve org çalıyor. Çocuğun, ölen kadınla ilgili anlattıkları ise zaman içinde azalmış. Artık konuyu hemen hemen hiç gündeme getirmiyor.

REENKARNASYON NEDİR?



Reenkarnasyon ruh göçü olarak da biliniyor. Ruhun, ölümden sonra farklı bedenlerde tekrar dünyaya dönmesi anlamına geliyor. Ancak İslam'da bu inanışın yeri yok. Zira ölümden sonra hayata dönüş olmayacağı ve tek dirilmenin ahiret gününde olacağı Kur'an'da belirtiliyor.

