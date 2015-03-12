Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

5 yaşındaki çocuk: 22 yıl önce öldüm, yeniden doğdum

ABD'de, 5 yaşındaki Luke'un "Eskiden Pam adında bir kadındım. Yangında öldüm" hikayesi doğrulandı. Bu isimde bir kadının 22 yıl önce yangında öldüğü ortaya çıktı.

5 yaşındaki çocuk: 22 yıl önce öldüm, yeniden doğdum

ABD'de, 5 yaşındaki Luke'un "Eskiden Pam adında bir kadındım. Yangında öldüm" hikayesi doğrulandı. Bu isimde bir kadının 22 yıl önce yangında öldüğü ortaya çıktı.

12 Mart 2015 Perşembe 08:57
5 yaşındaki çocuk: 22 yıl önce öldüm, yeniden doğdum
banner404
ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Luke Ruehlman adındaki bir çocuğun iddiaları, bitmek bilmeyen reenkarnasyon (ruhun başka bir bedende hayata dönmesi) tartışmalarını alevlendirdi.
"BEN ÖLDÜM VE CENNETE GİTTİM, TANRI BENİ GERİ YOLLADI"
Luke 2 yaşından beri pek çok şeyden korkuyordu. Özellikle, ateşten ve yüksekten çok korkan çocuğun ailesi, önceleri bu duruma geçici bir sorun gözüyle baktı. Ancak çocuk büyüyüp de konuşmaya başlayınca, durumun o kadar basit olmadığı ortaya çıktı. Luke, aslında Pam adında bir kadın olduğunu iddia ediyor, "Ben bir kadınken, siyah saçlarım vardı ve küpe takıyordum" diyordu.
Luke'un annesi Erika Ruehlman çocuğa "Pam kim" diye soru sorduğunda ise aldığı cevap, "Eskinden olan ben... Ama ben öldüm, cennete gittim ve Tanrı'yı gördüm. Tanrı beni geriye yolladı. Uyandığımda bir bebektim ve benim adımı Luke koydunuz" oluyordu.
ANLATTIĞI HİKAYE DOĞRU ÇIKTI
Luke, önceki hayatında kendisi olduğunu iddia eden Pam'ın Şikago'da yanan bir binadan atladığını ve hayatını kaybettiğini söylüyordu. Luke'un annesi de bu bilgiden hareketle araştırma yapmaya başladı. Ve gerçekten de Pamela Robinson isimli bir kadının Şikago'daki Paxton Hotel'deki 1993 yılının mart ayında çıkan ve 19 kişinin öldüğü, yangında can havliyle binadan atlayıp öldüğünü öğrendi.
FOTOĞRAFINI DA TANIYOR
5 yaşına basan Luke'un annesi konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için "Çocuğumun içindeki hayalet" isimli bir televizyon programına da katıldı. Programda çocuğa içinde Pamela Robinson'un da fotoğrafının olduğu bir sürü fotoğraf gösterildi ve Luke Anderson'ı hemen teşhis etti. Luke'un Pam Anderson'a benzediği başka yönleri de olduğu belirtiliyor. Tıpkı Pam gibi Stevie Wonder şarkıları dinlemeyi seviyor ve org çalıyor. Çocuğun, ölen kadınla ilgili anlattıkları ise zaman içinde azalmış. Artık konuyu hemen hemen hiç gündeme getirmiyor.
REENKARNASYON NEDİR?
Reenkarnasyon ruh göçü olarak da biliniyor. Ruhun, ölümden sonra farklı bedenlerde tekrar dünyaya dönmesi anlamına geliyor. Ancak İslam'da bu inanışın yeri yok. Zira ölümden sonra hayata dönüş olmayacağı ve tek dirilmenin ahiret gününde olacağı Kur'an'da belirtiliyor.
ABD'deki olayda, çocuğun annesi yaptığı araştırma sonunda, 1993'te Pam Anderson'un ölümüne neden olan yangının görüntülerine de internetten ulaştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 12.03.2015 08:00
Anahtar Kelimeler:
22 Yıl öncePamABDde şokTanrı5 Yaşındaki LukeLukeLuke RuehlmanYangında öldümHİKAYEReenkarnasyonOhio
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim