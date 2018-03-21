5 nokta büyüklüğündeki deprem panik yarattı

İRAN'IN güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Hürmüzgan'a bağlı Taht kasabası olan sarsıntının büyüklüğünü, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 4.7 olarak verdi.
Yerel saatle 16.03'te gerçekleşen deprem, yerin 37 kilometre altında oldu.
Sarsıntının can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı bilinmiyor.
İran-Irak sınırında geçen yıl gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki deprem, 500'den fazla insanın ölümüne neden olmuştu.
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