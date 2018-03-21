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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

5 nokta büyüklüğündeki deprem panik yarattı

Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletini sallayan deprem, yerel saatle 16.03'te gerçekleşti.

5 nokta büyüklüğündeki deprem panik yarattı

Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletini sallayan deprem, yerel saatle 16.03'te gerçekleşti.

21 Mart 2018 Çarşamba 16:21
5 nokta büyüklüğündeki deprem panik yarattı
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İRAN'IN güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Hürmüzgan'a bağlı Taht kasabası olan sarsıntının büyüklüğünü, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 4.7 olarak verdi.

Yerel saatle 16.03'te gerçekleşen deprem, yerin 37 kilometre altında oldu.

Sarsıntının can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı bilinmiyor.

İran-Irak sınırında geçen yıl gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki deprem, 500'den fazla insanın ölümüne neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İranDepremHürmüzganBasra Körfez
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