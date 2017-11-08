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5 liralık kuponla milyoner oldu

İngiltere'de "İsmini beğendiğim takıma oynadım" diyerek 5 liralık maç bahsi yapan 59 yaşındaki kadın, 3 milyon TL kazandı

5 liralık kuponla milyoner oldu

İngiltere'de "İsmini beğendiğim takıma oynadım" diyerek 5 liralık maç bahsi yapan 59 yaşındaki kadın, 3 milyon TL kazandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:04
5 liralık kuponla milyoner oldu
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İNGİLTERE'DE ismi açıklanmayan 59 yaşındaki kadın, "İsmini beğendiğim takıma oynadım" dediği 1 Pound'luk bahis kuponundan 575 bin Pound kazandı.

Futbolla hiçbir ilgili olmadığını ve tamamen keyfine bahis oynadığını dile getiren İngiliz kadın, 12 maçın 12'sini de tutturarak 1 Pound'luk kupondan 575 bin Pound kazanarak hayatını değiştirdi.

90+2'DE KUPON TUTTU

Sporx'te yer alan habere göre keyif için yaptığı kuponla zengin olan kadın, oynadığı 12 maçın da skorunu doğru tahmin etti.  Bournemouth'un Newcastle'a 90+2'de attığı gol ise kuponun dönüm noktası olmuş.

12 maçın 11'inde favori olmayan takımlara bahis yapan kadın, "İsmini beğendiğim takımın galibiyetine oynadım" diye kendisini anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereSpor
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