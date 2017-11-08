5 liralık kuponla milyoner oldu

İNGİLTERE'DE ismi açıklanmayan 59 yaşındaki kadın, "İsmini beğendiğim takıma oynadım" dediği 1 Pound'luk bahis kuponundan 575 bin Pound kazandı.
Futbolla hiçbir ilgili olmadığını ve tamamen keyfine bahis oynadığını dile getiren İngiliz kadın, 12 maçın 12'sini de tutturarak 1 Pound'luk kupondan 575 bin Pound kazanarak hayatını değiştirdi.
90+2'DE KUPON TUTTU
Sporx'te yer alan habere göre keyif için yaptığı kuponla zengin olan kadın, oynadığı 12 maçın da skorunu doğru tahmin etti. Bournemouth'un Newcastle'a 90+2'de attığı gol ise kuponun dönüm noktası olmuş.
12 maçın 11'inde favori olmayan takımlara bahis yapan kadın, "İsmini beğendiğim takımın galibiyetine oynadım" diye kendisini anlatıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.