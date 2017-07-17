5 aydır hastanede tedavi görüyordu

ALMANYA ’NIN Duisburg şehrinde yer alan CHP - NRW Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Elif Akçit , beş aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elif Akçit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’daki etkinliklerinde de görev alıyordu. Akçit, en son Türkiye’de düzenlenen seçimler nedeniyle görev yaparken beyin kanaması geçirmişti.

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