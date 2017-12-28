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47 mahkum duvarı baltayla kırarak firar etti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Akwa İbom eyaletindeki bir hapishaneden 47 mahkumun firar ettiği bildirildi

47 mahkum duvarı baltayla kırarak firar etti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Akwa İbom eyaletindeki bir hapishaneden 47 mahkumun firar ettiği bildirildi

28 Aralık 2017 Perşembe 19:41
47 mahkum duvarı baltayla kırarak firar etti
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 EYALETİN polis sözcüsü Ogbajie J. Ogbajie, ülkenin güneybatısındaki  eyalette bulunan hapishaneden dün gece 47 mahkumun kaçtığını belirtti.

Ogbajie, mahkumların duvarı baltayla kırarak kaçtığını aktardı.

Polisin, olayın ardından başlattığı arama çalışmalarında mahkumlardan  4'ü ölü ele geçirildi, 7 mahkum yakalandı. 36 mahkumu arama çalışmaları devam  ediyor.
 

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MahkumHapishaneBatı Afrika ülkeleriAkwa İbom
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