47 mahkum duvarı baltayla kırarak firar etti

EYALETİN polis sözcüsü Ogbajie J. Ogbajie, ülkenin güneybatısındaki eyalette bulunan hapishaneden dün gece 47 mahkumun kaçtığını belirtti.
Ogbajie, mahkumların duvarı baltayla kırarak kaçtığını aktardı.
Polisin, olayın ardından başlattığı arama çalışmalarında mahkumlardan 4'ü ölü ele geçirildi, 7 mahkum yakalandı. 36 mahkumu arama çalışmaları devam ediyor.
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