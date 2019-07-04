4,6 milyon dolara satıldı! İşte özelliği

Müzayedede rekor fiyata satıldı

4,6 milyon dolara satıldı! İşte özelliği
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ZAMANININ en önemli horolojistlerinden (saat yapma uzmanı) sayılan  Daniels'ın aya ilk ayak basış şerefine 1982'de yaptığı "Space Traveller I" adlı  cep saati, Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı.
Saat, yaklaşık 7 dakika süren açık artırmada, kimliği açıklanmayan bir  kişi tarafından 4,6 milyon dolara satın alındı.
 
"En yüksek fiyata satılan ilk İngiliz saati"
 
Space Traveller I, "en yüksek fiyata satılan ilk İngiliz saati"  olmasının yanı sıra "bağımsız bir horolojist tarafından yapılmış en pahalı saat"  ünvanını da elde etti.
 
Daniels'in yaptığı Space Traveller saati, 2017'de düzenlenen  müzayedede 4,023 milyon dolara alıcı bulmuştu.
 
Saatlerinin tüm parçalarını sıfırdan eliyle yapan Daniels, hayatı  boyunca toplam 27 saat yaptı ve 2011'de hayatını kaybetti.
 

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