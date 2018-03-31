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41 yaşındaki kadın öğretmenin 18 yaşındaki kız öğrenciyle skandal fotoğrafı

Rusya'da 41 yaşındaki kadın öğretmen ile 18 yaşındaki öğrencisinin öpüşürken çekildiği skandal fotoğraf ortaya çıktı

41 yaşındaki kadın öğretmenin 18 yaşındaki kız öğrenciyle skandal fotoğrafı

Rusya'da 41 yaşındaki kadın öğretmen ile 18 yaşındaki öğrencisinin öpüşürken çekildiği skandal fotoğraf ortaya çıktı

31 Mart 2018 Cumartesi 14:24
41 yaşındaki kadın öğretmenin 18 yaşındaki kız öğrenciyle skandal fotoğrafı
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RUSYA'DA 41 yaşındaki kadın öğretmenin, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle 1 sene evvel yaşadığı ilişkinin skandal fotoğrafları ortaya çıktı. Öğrenci fotoğrafın photoshop ile değiştirildiğini öne sürerken, iki kadın da arkadaş olduklarını kabul etti.
Rusya’nın başkenti Moskova’ya yaklaşık 275 kilometre uzaklıkta bulunan Borovichi’de yaşandığı iddia edilen skandal, fotoğrafın kimliği belirsiz kişiler tarafından internete sızdırılmasıyla ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta, çevresi tarafından arkadaş canlısı ve saygın olarak tanımlanan 41 yaşındaki Irina Ibragimkhalimova ile öğrencisi Valeria Fedorova bir yatakta öpüşürken görülüyor.

Fedorova, fotoğrafın photoshop kullanılarak değiştirildiğini savunurken, olayın ardından hem Irina hem de Valeria’nın sosyal medya hesaplarını kapadığı öğrenildi.
Ibragimkhalimova’nın görev yaptığı okuldan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Öğretmene destek verilen mesajda, “Irina her zaman öğrencileriyle arkadaş olmayı başarmıştır” ifadeleri kullanıldı ve olayın şantaj olabileceği ifade edildi.
Polis soruşturmasını sürdürüyor.

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RusyaKadın öğretmenSkandal Fotoğraf
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