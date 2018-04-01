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41'i çocuk 64 kişinin öldüğü AVM yangını istifa getirdi

Kemerova'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 41'i çocuk 64 kişi ölmüştü. Yangında yeğenini de kaybeden vali Aman Tuleyev istifa etti

41'i çocuk 64 kişinin öldüğü AVM yangını istifa getirdi

Kemerova'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 41'i çocuk 64 kişi ölmüştü. Yangında yeğenini de kaybeden vali Aman Tuleyev istifa etti

01 Nisan 2018 Pazar 11:27
41'i çocuk 64 kişinin öldüğü AVM yangını istifa getirdi
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 RUSYA'NIN doğusundaki Kemerova kentinde bir alışveriş merkezindeki çıkan ve 41'i çocuk 64 kişinin ölümüne neden olan yangın sonrası, kentin valisi Aman Tuleyev istifasını açıkladı.

VİDEO İLE DUYURDU

Tuleyev, Kemerovo valiliğinin internet sitesinde paylaştığı videoda görevini bırakmasının "tek doğru, adil ve duyarlı karar" olacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de güvenlik sertifikasının ve bina inşası için izinlerin, rüşvet verilerek alındığını, yangının cezai ihmal nedeniyle çıktığını söylemişti.

Bunun üzerine binlerce kişi sokaklara dökülmüş, bazıları Putin'i istifaya çağırmıştı.

VALİ'NİN YEĞENİ DE YANGINDA ÖLMÜŞTÜ

Tuleyev, 1997 yılından beri Kemerova kentinin valisiydi. Fransız haber ajansı AFP'ye göre Tuleyev'in yeğeni de, Winter Cherry adlı AVM'de yaşanan yangında hayatını kaybedenler arasındaydı.

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