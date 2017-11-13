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40 saniye yıktı! 7,3'lük depremden gelen ilk görüntüler çok fena!

Irak 7,3 büyüklüğündeki depremle beşik gibi sallanırken halk kendini panikle sokağa attı. Depremden sonra kaydedilen görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor

40 saniye yıktı! 7,3'lük depremden gelen ilk görüntüler çok fena!

Irak 7,3 büyüklüğündeki depremle beşik gibi sallanırken halk kendini panikle sokağa attı. Depremden sonra kaydedilen görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor

13 Kasım 2017 Pazartesi 07:49
40 saniye yıktı! 7,3'lük depremden gelen ilk görüntüler çok fena!
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IRAK'TA saat 21:20'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem halkı sokağa döktü. 40 saniye süren büyük depremden hemen sonra yaşanan panik kameralara saniye saniye yansıdı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, yıkılan evler kameralarca kaydedildi.
IRAK 7,3'LE SALLANDI
Irak'ın  İran'a yakın Halepçe kentinde meydana gelen deprem  Türkiye de dahil olmak üzere 6 ülkeyi sarstı.
Halepçe'de kaydedilen görüntüler, depremin boyutunu gözler önüne seriyor. Yapılan ilk açıklamada 8 köyde büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

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DepremIrak
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