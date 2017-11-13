40 saniye yıktı! 7,3'lük depremden gelen ilk görüntüler çok fena!

IRAK 'TA saat 21:20'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem halkı sokağa döktü. 40 saniye süren büyük depremden hemen sonra yaşanan panik kameralara saniye saniye yansıdı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, yıkılan evler kameralarca kaydedildi. IRAK 7,3'LE SALLANDI Irak'ın İran'a yakın Halepçe kentinde meydana gelen deprem Türkiye de dahil olmak üzere 6 ülkeyi sarstı. Halepçe'de kaydedilen görüntüler, depremin boyutunu gözler önüne seriyor. Yapılan ilk açıklamada 8 köyde büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

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