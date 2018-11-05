40 masum çocuk can verdi, Trump dalga geçti!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın ABD'den aldığı lazer güdümlü füzeleri kullandığı sırada, yaşları 6 ve 11 arasında değişen 40 çocuğun ölümüne ilişkin soruyu, esprili bir dille Suudileri suçlayarak yanıt verdi.

TRUMP: OLAYDAN SUUDİLER SORUMLU

ABD'de bir haber kanalına röpörtaj veren Başkan Donald Trump'a gazeteciler, geçen 9 Ağustos tarihinde Suudi Arabistan'ın ABD'dn aldığı lazer güdümlü füzeler ile yaşları 6 ve 11 arasında değişen 40 çocuğun ölümü ve 75'ten fazla kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayla ilgili soru sordu. Trump, saldırıyı Amerikan'nın yapmadığını, Suudi askerlerin füzeyi nasıl kullanacaklarını bilmedikleri için böyle bir katliama sebep olduklarını söyleyerek Suudili yetkilileri suçladı. Trump, ayrıca Suudi yetkililerin bilgisizliği sonucu masum çocuk ve sivillerin katledildiğini görmenin kendisini dehşete düşürdüğünü söyledi.

ESPRİ YAPARAK SUUDİLERİ SUÇLADI

Bir gazetecinin, bu saldırıda ABD'nin rolünün ne olduğunu sorması üzerine Trump, "Amerikalıla füzeleri nasıl kullanacaklarını çok iyi biliyorlar, olay Amerikalılar tarafından değil, füzeleri nasıl kullanacaklarını bilmeyen Suudiler tarafından işlendi" deyip Suudileri suçladı