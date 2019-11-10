4 yılda 4’üncü kez sandık başında
Erken genel seçimler için halk, sandık başına gitti. Seçim yerel saatle 09.00’da başladı
DÜNYA 10.11.2019, 14:36
37 milyon seçmenin oy vereceği erken genel seçimlerde anketlere göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve partisi İspanya Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) seçimlerde üstünlüğü sağlaması bekleniyor. Ancak yine anketlere göre istikrarlı bir hükümet kurulmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Oy verme işleminin yerel saatle 20.00'da biteceği belirtildi.
Aşırı sağcı Vox Partisi, Nisan ayında yapılan seçimlerde yüzde 10 oy almıştı. Bu seçimlerde ise Vox Partisi’nin oyunu yüzde 12 ila 15’e çıkarabileceği düşünülüyor.
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