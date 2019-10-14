4 ülkenin Türkiye'ye ambargo baskısı sonuç vermedi

SURİYE'NİN kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi 'oybirliğiyle' kınayan AB, üye ülkelere de Ankara'ya yapılan silah satışlarını durdurma çağrısı yaptı.Lüksemburg'daki AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yapılan açıklamada, Türkiye'nin askeri operasyonunun tüm bölgedeki istikrar ve güvenliği zayıflattığı belirtildi, ayrıca sivillere yönelik daha fazla acı, daha fazla yerinden edilme ve insani yardıma erişimin engellenmesi gibi sonuçlar yarattığı vurgulandı.

SİLAH AMBARGOSUNDA UZLAŞMA OLMADI

AB ülkeleri Türkiye'yi kınam konusunda birleşirken, silah ambargosu konusunda genel kabulü sağlayamadı.AB genelinde Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması yönünde Almanya, Fransa, İspanya ve Avusturya'nın baskıları sonuç vermedi. Türkiye'ye silah satışının yasaklanması yönünde ortak bir uzlaşıya varılamadı.Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin geçen hafta yaptığı açıklamada, "Siviller, Suriyeli güçler ve bölgenin istikrarı için sarsıcı olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızda aciz davranmayacağız" diyerek Türkiye'ye yönelik yaptırımların masaya geleceğini duyurmuştu.Türkiye'nin operasyonunun başlamasının ardından Finlandiya, Norveç, Fransa ve Almanya Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almış, İsveç de bu yaptırımın AB çapında uygulanması önerisinde bulunmuştu.AB üyesi 28 ülke de ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunmuştu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan toplantında ise ABD ve Rusya'nın vetosu nedeniyle Türkiye'ye yönelik ortak kınama mesajı çıkmamıştı.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ FAALİYETLERİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan AB dışişleri Bakanları sadece Suriye konusunu değil, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını da ele aldı.AB ülkelerinin, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini hedef alan sınırlayıcı tedbirler üzerinde de anlaşmaya vardığı belirtildi.Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını bir kez daha kınayan AB, Kıbrıs ile dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiği hatırlatıldı.