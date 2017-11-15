4 metrelik piton, yuttuğu kediyi hazmedemeyince 3 gün sonra çıkardı!

TAYLAND'DA 4 metrelik yılan yuttuğu vahşi kediyi hazmedemeyince midesinden çıkardı.

PİTONUN ŞİŞTİĞİNİ GÖRÜNCE YARDIM ÇAĞIRDILAR

Vatandaşlar, çimento bir borunun içinde dört metrelik piton yılanının şişmiş bir şekilde olduğunu görünce durumu kurtarma görevlilerine bildirdi.

YILANA MASAJ YAPARAK KEDİYİ KUSMASINI SAĞLADILAR

Olay yerine gelen krutarma görevlileri yılanın sırtına masaj yaparak yuttuğu büyük kediyi dışarı atmasını sağladılar.

KEDİYİ 3 GÜN ÖNCE YUTMUŞ

Yapılan incelemede yılanın üç gün önce kediyi yuttuğu ve kediyi sindirmesinin on gün süreceği belirtildi.

Çevredekiler, yılanın bulunmasının kendileri ve çocuklarının yaşamı açısından önemli olduğunu aksi halde tehlike arzedeceğini söylediler.

Yılan, daha sonra görevliler tarafından ormana bırakıldı.