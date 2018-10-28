4'lü Suriye Zirvesi'nin ardından liderler birlikte yemek yedi

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4’lü Suriye Zirvesi’nin ardından yapılan basın toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel birlikte akşam yemeği yedi.

4'lü Suriye Zirvesi'nin ardından liderler birlikte yemek yedi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen 4'lü Suriye Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi. Zirveye ilişkin konuşan liderler, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra birlikte akşam yemeği yedi.
 

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