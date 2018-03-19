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4 hostes, 2 pilot! Ünlü hava yolu şirketinde grup ilişki skandalı

Çin'in en büyük hava yolu şirketlerinden China Eastern Airlines, grup cinsel ilişki skandalıyla çalkalanıyor. 4 hostes ve 2 pilotun yer aldığı görüntüler Çin'de sansürlenmiş durumda

4 hostes, 2 pilot! Ünlü hava yolu şirketinde grup ilişki skandalı

Çin'in en büyük hava yolu şirketlerinden China Eastern Airlines, grup cinsel ilişki skandalıyla çalkalanıyor. 4 hostes ve 2 pilotun yer aldığı görüntüler Çin'de sansürlenmiş durumda

19 Mart 2018 Pazartesi 18:15
4 hostes, 2 pilot! Ünlü hava yolu şirketinde grup ilişki skandalı
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MADRİD'DE bir kareoke barda çekildiği iddia edilen görüntüler ortalığı karıştırdı. Çin'in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo'da yayınlanan videoda, 4 kadın ve 2 erkek görünüyor. Görüntülerde yer alan kişilerin China Eastern Airlines'ta çalışan uçuş ekibi olduğu iddia edildi.

ŞİRKET YALANLADI
Skandal iddiaların ardından şirket yetkilileri, görüntülerdeki kişilerin kendi personelleri olmadığını ve görüntülerin Madrid'de değil Afrika'da çekildiği belirtildi.

China Eastern Airlines tarafından yapılan resmi açıklamada, olay görüntülerin maksatlı olarak paylaşıldığı ve şirketin itibarını zedelemek için karalama yapıldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER SANSÜRLENDİ
Yaşanan olaylar sonrasında görüntülerin Çin'de sansürlendi ve Weibo adlı sosyal paylaşım platformundan kaldırıldı.

Görüntülerin Çin'de yasaklanmasına rağmen Twitter'da hızla yayıldığı iddia edildi.

China Eastern Airlines, Çin'in Şanghay merkezli bir hava yolu şirketi olup 1988 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük hava yolu ittifaklarından biri olan SkyTeam'in üyeleri arasında bulunuyor.

Kaynak: AirportHaber.com

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