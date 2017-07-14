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4 Arap ülkesi Katar'a karşı bir koşulu geri çekti

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı, Katara amborganın kaldırılması için öne sürülen televizyon kanalı El-Cezirenin kapatılması koşulunun geri çekildiğini açıkladı

4 Arap ülkesi Katar'a karşı bir koşulu geri çekti

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı, Katara amborganın kaldırılması için öne sürülen televizyon kanalı El-Cezirenin kapatılması koşulunun geri çekildiğini açıkladı

14 Temmuz 2017 Cuma 09:45
4 Arap ülkesi Katar'a karşı bir koşulu geri çekti
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BAE Devlet Bakanı Noura al-Kaabi Emirlikler El-Cezire’nin kapatılması yerine köklü değişikler ve yeniden yapılandırma fikrini destekliyor dedi.BAE'li bakan demecinde diplomatik bir çözümden yana olduklarını,krizi tırmandırmak arayışında olmadıklarını belirterek "Çalışanlar işlerine ve Katar da TV kanalını finanse etmeye devam eder; ancak, İngilizce versiyonu koruyucu bir kalkan görevini üstlenirken, Arapçası radikal olan bir kanalı değil." diye konuştu.Buna karşılık El-Cezireden yapılan açıklamada herhangi bir dış müdehaleyi reddettikleri belirtilerek "El Cezire Medya Ağı, örgütsel yapısına veya gazetecilik misyonuna ilişkin herhangi bir dış müdahaleyi reddediyor ve bağımsızlığını ve profesyonel editörel duruşunu yineliyor" denildi.Açıklamada şöyle denildi: El-Cezire gazetecilerin ve medya kuruluşlarının korku ve tehdit olmaksızın evrensel gazetecilik yapma haklarını desteklemeye devam ediyor. Özgür basının temel taşlarından biri, hükümetler veya herhangi bir diğer tarafın müdahalesi veya sansürü olmadan çalışma garantisidir. Geçtiğimiz 20 yılda El Cezire, editöryal bağımsızlığını korumuş ve gazeteciliğin evrensel değerlerine olan bağlılığımızın bir kanıtı olarak gelen baskılara boyun eğmeyi reddetmiştir. Bölgedeki ve diğer ülkelerdeki hükümetlerin medyanın bağımsızlığını kısıtlamaya yönelik yeni girişimlerinin, tüm uluslararası medya kuruluşları tarafından kınanarak, müdahale, korkutma ve tehditlerin sona erdirilmesi için acil talepte bulunmaları çok doğaldır.
 

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Anahtar Kelimeler:
KatarEl CezireSuudi Arabistan
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